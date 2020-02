Ouvrages de protection des inondations : l’étude de dangers

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

L’étude de dangers est obligatoire pour tous les systèmes d’endiguement et pour tous les aménagements hydrauliques. L’arrêté du 7 avril 201, qui précisait le plan et le contenu du document, a beaucoup évolué avec l’arrêté du 30 septembre 2019, suite au décret n° 2019-895 du 28 août 2019 : nouvelle définition des aménagements hydrauliques, nouvelle approche pour évaluer le niveau de protection de tous les ouvrages… De plus, un arrêté du 22 juillet 2019 avait modifié les scénarios à prendre en compte. L’objet de cette fiche est de présenter ce contenu à adapter au type de demande d’autorisation préfectorale et au type d’ouvrages.

