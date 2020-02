Le conseil national consultatif des personnes handicapées relooké

Handicap

Publié le 10/02/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

La composition et l’organisation du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) viennent d’être modifiées par un décret du 5 février, à quelques jours du quinzième anniversaire de la loi "handicap". C’est la première fois que le CNCPH aura à sa tête une personne en situation de handicap : Jérémie Boroy, sourd de naissance, militant associatif et entrepreneur.

Créé par la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, le CNCPH a vu ses missions considérablement élargies par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il « assure la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant » (art.L 146-1 du code de l’action sociale et des familles) et donne, notamment, son avis sur tous les projets de loi, décrets et arrêtés susceptible de toucher le handicap.

En préparation de la Conférence nationale du handicap qui aura lien pour les 15 ans de la loi, le Premier ministre avait demandé à Thierry Michels, député (LREM) du Bas-Rhin et Carine Radian personne qualifiée du CNCPH et cadre chez ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier