Organisation des secrétariats généraux communs départementaux

Réforme territoriale

Publié le 10/02/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 7 février prévoit la création, dans chaque département, de services déconcentrés à vocation interministérielle placés sous l’autorité du préfet.

Ces services, dénommés secrétariats généraux communs départementaux, sont chargés de l’ensemble des fonctions support à l’échelon départemental.

Il assure la gestion de fonctions et moyens mutualisés en matière budgétaire, d’achat public, d’affaires immobilières, de systèmes d’information et de communication, de logistique, de ressources humaines, de relation avec la médecine de prévention et de mise en œuvre des politiques d’action sociale au bénéfice des agents des directions et services.

La création du secrétariat général commun intervient au plus tard le 30 juin 2020.