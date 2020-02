Loi de finances pour 2020 : la synthèse des mesures

DÉCRYPTAGE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2020

Publié le 07/02/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, Analyses finances, Analyses juridiques, Décryptages finances, France

Comme chaque année, le Club Finances vous propose un décryptage de la loi de finances par Christian Escallier, directeur général du cabinet Michel Klopfer, et Céline Bacharan, consultante associée au cabinet Michel Klopfer. Premier volet avec l'analyse des grands axes pour les collectivités de ce PLF 2020.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Directeur général et consultante associée au cabinet Michel Klopfer

La grande affaire du millésime 2020 des lois de finances, du point de vue des collectivités, réside, bien entendu, dans les modalités de disparition et de compensation de la taxe d’habitation sur les résidences principales. L’imposant et technique article 16 dédié au sujet occupe à lui seul 10 % du texte dans son ensemble. Les lignes fortes en étaient connues dès l’été avec la suppression, d’ici à 2023, de la Taxe d’habitation pour la résidence principale (THRP) pour les 20 % de ménages qui la paient encore en 2020 – l’Etat percevant le produit résiduel en 2021-2022 –, le dédommagement des communes par la descente de la taxe foncière départementale grâce à la mise en œuvre d’un ingénieux « coefficient correcteur », le dédommagement des départements et des EPCI par une quote-part ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier