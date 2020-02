Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 1er au 7 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Vélos tout terrain – Strasbourg, Grenoble, La Rochelle et Saint-Lunaire (Bretagne) sont les villes distinguées par le dernier baromètre des villes cyclables établi par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). Citée par Actu Environnement, cette enquête montre un intérêt de plus en plus fort des collectivités pour développer une politique vélo et que ce sujet sera un des enjeux des prochaines municipales. La FUB a également identifié 400 000 points noirs à traiter. Ces derniers sont justement l’objet d’un nouvel appel à projets lancé par le ministère de la Transition écologique. Sur son site Internet, celui-ci détaille le nouveau volet de l’appel à projets « Continuités cyclables », qui a « pour objectif de soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables au sein des collectivités ».

Tout ça pour ça – Si près de 400 millions d’euros de fonds publics ont été investis pour réduire l’utilisation de pesticides agricoles, les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements. Telle est la conclusion d’un rapport de la Cour des comptes [lire aussi notre article]. Comme le rapportent Les Dernières nouvelles d’Alsace, « les effets des plans Ecophyto demeurent très en deçà des objectifs fixés ». Pire, la consommation de produits phytosanitaire aurait même augmenté de 21% en 2018. La Cour des comptes encourage également à faire évoluer les pratiques agricoles en s’appuyant sur différents leviers.

Voies privées – Un article du quotidien Le Monde apporte un éclairage sur un sujet qui suscite déjà la polémique à la Région Ile-de-France. En réponse au mouvement de grève de cet hiver, la présidente Valérie Pécresse a annoncé vouloir accélérer le processus de mise en concurrence des métros, RER et trains régionaux. Selon elle, la concurrence devrait « faire baisser les coûts et augmenter la qualité ». L’opposition, elle, assure qu’une telle décision déstabiliserait la RATP et la SNCF et même « casser le système de transports en commun » [lire aussi notre article].

Rénovations – Faisant le constat que les travaux de rénovation énergétique réellement effectués sont très loin de l’objectif fixé par la loi, les associations Amorce, Flame, FNCAUE et le Réseau Cler appellent à relancer le service public de la rénovation énergétique (SPPEH). Dans un communiqué, elles réclament une meilleure lisibilité des procédures, un renforcement de son financement et un cadre plus adapté et pérenne. Créé par la loi Brottes, le SPPEH a pour vocation d’apporter des informations précises et indépendantes sur les opérations de rénovation et les aides disponibles.

Taxe carbone – Alors que, en France, son augmentation a été gelée suite au mouvement des Gilets jaunes, la taxe carbone aurait un réel impact sur la pollution [lire aussi notre article]. Un reportage de France TV se fait l’écho d’une étude de l’OCDE qui affirme qu’elle a ainsi permis de faire baisser les émissions industrielles de CO2 de 5% entre 2014 et 2018.

Bus électrique – Un article de Bus & Car connexion rapporte que la régie des transports métropolitains de Marseille ambitionne d’avoir une flotte 100% électrique d’ici 2030. La Métropole a fait appel à 5 constructeurs différents « pour ne pas se retrouver avec une solution propriétaire ». 15 bus électriques seront mis en circulation dès cette année. Ils rejoindront les 630 bus qui circulent aujourd’hui dans la métropole Aix-Marseille-Provence.

PLUi – Après Grand Paris Seine & Oise [lire aussi notre article], l’intercommunalité Est Ensemble a adopté son PLUi. Sur son site Internet, elle rappelle que c’est le premier établi dans le périmètre du Grand Paris et qu’il s’inscrit dans une démarche environnementale en prônant un développement urbain sobre et durable.

Et aussi…

Une épidémie de scolytes ravage presque tous les épicéas de la région Grand Est [Le Républicain lorrain] ;

La Vendée s’apprête à accueillir son premier site de production d’hydrogène vert [Emploi environnement].