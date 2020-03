Gemapi (3) : responsabilités, travaux et entretien des ouvrages

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

Les collectivités compétentes en Gemapi ont la responsabilité des ouvrages conçus en prévention des inondations. Cette présente fiche a pour objet de préciser les limites de cette responsabilité ainsi que les nouvelles dispositions du décret « digues » du 12 mai 2015 pour engager les travaux et pour assurer leur entretien. Par ailleurs, un décret du 28 août 2019 a fait évoluer le contenu des études de danger : prise en compte du ruissellement et des crues torrentielles et de la spécificité concernant le niveau de protection des aménagements hydrauliques.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Prévention des inondations

Risques naturels et technologiques