Médiateur territorial : entre exaltation et incertitudes

contentieux

Publié le 06/02/2020 • Par David Picot • dans : Actu juridique, France

La première édition du congrès international des médiations, à Angers (5-7 février) réunit plus de 600 participants venus des cinq continents. Il a notamment été question des médiateurs des collectivités territoriales, dont le statut est tout juste reconnu par la loi. Ce qui n’empêche pas quelques incertitudes sur l’avenir de la fonction.

Avocate et médiatrice en Catalogne, Blanca Barredo Gutierrez n’en revient pas ! « Nous avons essayé récemment d’organiser un congrès européen sur la médiation, à Barcelone. Sans y parvenir. Et là 610 participants, quel exploit ». Médiations 2020, « le congrès de toutes les médiations » fait salle comble, à Angers (Maine-et-Loire). Sur trois jours (5-7 février), des médiateurs de tous bords donc mais aussi des juristes, des universitaires, des dirigeants d’entreprises et quelques élus, s’étaient fixé un objectif ambitieux : « construire l’avenir de la médiation », comme le dit Hervé Carré, l’organisateur de l’événement, médiateur de la ville d’Angers et du Conseil départemental du Maine-et-Loire.

Initiative des collectivités

Construire un ...