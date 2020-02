« Face à l’amiante, beaucoup de communes se cachent derrière leur petit doigt »

interview - Education

Publié le 06/02/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Après les révélations de Libération le 4 février 2020, montrant le manque de suivi des dossiers techniques de l’amiante dans les écoles construites avant 1997, Jean-Marie Schléret, président de l’Observatoire nationale de la sécurité (ONS), en appelle à la réactivités des communes, alors que l’observatoire qu’il préside depuis 25 ans sera supprimé en juin 2020.

Le 4 février 2020, Libération publiait les résultats détaillés de l’enquête réalisée en 2016 par l’Observatoire nationale de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement (ONS), auprès des établissements scolaires du premier et du second degré. L’objet de cette enquête, demandée par le ministère de l’éducation nationale, était de recenser les dossiers techniques amiante (DTA) dans les établissements et leurs caractéristiques pour mesurer leur nombre et les conditions de leurs mises en œuvre. Le détail de ces résultats n’avaient jamais été communiqués. Ils montrent une inquiétante méconnaissance des communes, comme des directeurs d’école, sur leur devoir et leurs responsabilités, comme le dénonçait déjà l’ONS son rapport annuel de 2016.