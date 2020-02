Yann Le Meur : « Il faut sauver le soldat potentiel fiscal »

Entretien Finances locales

Publié le 06/02/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Yann Le Meur, président de Ressources Consultants Finances et enseignant en économie à Rennes 1, revient pour le Club Finances sur les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation et les nouveaux chantiers à venir.

Avec la suppression progressive de la taxe d’habitation, y-a-t-il encore un enjeu fiscal aux municipales ?

Yann Le Meur : Par rapport aux propriétaires, oui, et plus qu’avant. Vis-à-vis de programmes électoraux ambitieux, ils devront d’autant plus redoubler de vigilance et d’argumentation que la foule des exemptés d’impôt pourra multiplier ses exigences de services publics, qui pour eux seront gratuits. Remarquons que, dans certaines villes, à fort taux d’exemptés de TH, des élus avaient déjà perçu ce phénomène et se souciaient peu, de ce fait, de la pression fiscale. Le phénomène va naturellement s’accroître.

La mise en place d’un coefficient correcteur pour la répartition du foncier bâti est-elle une bonne mesure ?

La loi n’a en rien alloué au coefficient correcteur une fonction de ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite