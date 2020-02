Accueil

Services numériques : quelles sont les nouvelles tendances dans les collectivités ?

Publié le 06/02/2020 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

Les labels internets reposent sur 16 enjeux de développement local. Ils sont le point d’entrée pour référencer les actions menées dans les collectivités. D.R.

Plus de 200 collectivités ont reçu, le 4 février, leurs labels « territoires, villes et villages internet ». Remis chaque année depuis 1998, ce label observe les évolutions des territoires numériques et permet aux autres de s’en inspirer grâce à des dossiers en libre accès.

Service public