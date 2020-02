Le futur service public de l’insertion se dessine dans 14 territoires

Lutte contre l'exclusion

Publié le 05/02/2020 • Par Mariette Kammerer • dans : France

En parallèle de la concertation nationale sur le service public de l'insertion (SPI), 14 départements vont mener des expérimentations locales, sélectionnées et soutenues par l'Etat, pour améliorer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Alors que la concertation nationale sur le service public de l’insertion est engagée depuis septembre 2019, le gouvernement a lancé en octobre un appel à projets en direction des collectivités. Les 14 projets retenus(1) ont été dévoilés le 30 janvier.

5 millions d’euros

« Sur les 45 dossiers reçus nous privilégié des projets qui proposent des systèmes intéressants de coopération entre acteurs autour des allocataires du RSA « , explique Jean-Marie Marx, Haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, qui participe à la concertation nationale. Ces projets débuteront officiellement en mars et seront évalués au bout d’un an dans un but d’essaimage. L’Etat a prévu un budget global de 5 millions d’euros qui sera ventilé sur les 14 projets pour financer l’ingénierie et l’évaluation.