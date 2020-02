Accueil

Les professionnels du tourisme font campagne auprès des futurs maires

Publié le 05/02/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Phovoir

AirBnb, terrasses chauffées, vie nocturne… Les sujets d’échanges ne manquent pas entre les maires et les professionnels du tourisme. A l’approche des municipales, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie et le Groupement national des chaînes hôtelières lancent un « appel des cafés, hôtels, restaurants, établissements de nuit aux maires de demain ».

