Le nouveau contrat de présence postale conforte le partenariat avec les maires

Aménagement du territoire

Publié le 05/02/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le 5 février, l'Etat, le groupe La Poste et l'Association des maires de France ont signé le cinquième contrat de présence postale pour la période 2020 -2022. Il est doté d'un budget constant de 174 millions d'euros.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La mouture 2020 -2022 du contrat de de présence postale se place dans la lignée de la cuvée précédente, avec une forte association des maires aux prises de décision sur le fonctionnement du réseau de la Poste. Les signataires insistent sur l’association des commissions départementales de présence postale territoriale à l’élaboration de cette nouvelle convention.

Introduit par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, le contrat de présence postale fixe les règles qui permettent à La Poste de contribuer à la mission d’aménagement et au développement du territoire, d’adapter son réseau de points de contact pour répondre aux besoins des populations desservies, et d’associer les Commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT) aux orientations et aux travaux de l’Observatoire national de la présence postale.

Financement en hausse