« La réforme du mécénat jette l’opprobre sur les grandes entreprises »

Sylvaine Parriaux, déléguée générale d’Admical, association pour la promotion du mécénat d’entreprise, analyse le comportement des entreprises en matière de dons. Elle explique pourquoi a réforme du mécénat, introduire par la loi de finances 2020 l’inquiète.

Quelles sont les entreprises qui s’engagent dans le mécénat ?

La situation reflète assez bien le paysage économique : une petite part des grandes sociétés (0,3 % des entreprises mécènes) apporte près de 56 % des fonds, les ETI représentent 3,7 % des entreprises donatrices et financent à hauteur de 22 % le budget total. Enfin, les TPE et PME sont les plus nombreuses (96 %) et alimentent à hauteur de 22 % le mécénat. Si le don moyen des PME est aux alentours de 1000 euros, celui des grandes entreprises est de 4,7 millions d’euros.

Réforme du mécénat : quel impact pour les collectivités ?

Cela veut-il dire que la mesure visant à plafonner la déduction fiscale des dons des grandes entreprises aura un impact réel ?

En effet, la loi de finances 2020 provoque un hiatus entre le mécénat ...

