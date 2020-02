Les collectivités succombent aux charmes du podcast

Communication

S’informer, découvrir autrement des destinations… en misant sur des podcasts appelés « natifs », les municipalités diversifient leur stratégie de communication. Les communes y voient un moyen de se différencier en espérant attirer d’autres publics plus jeunes. C’est également un moyen de valoriser le travail des agents. Tout est encore à explorer. Interviews, longs formats, balades sonores immersives : la forme et le ton - à défricher - imposent une certaine créativité.

Chiffres-clés 58 % des auditeurs de podcasts natifs ont moins de 35 ans. Ceux-ci sont également en majorité urbains, consommateurs de médias et très connectés sur les réseaux (source : CSA, octobre 2019).

Christian de Portzamparc, Daniel Libeskind, Winy Maas : ces architectes renommés ont en commun d’avoir été associés à des constructions en cours ou passées sur le territoire d’Issy-les-Moulineaux (68 500 hab., Hauts-de-Seine). Ils ont été invités à imaginer la ville de demain lors d’un cycle de conférences intitulé « Métamorphoses », organisé par la collectivité à l’automne 2018. Ce casting s’est retrouvé dans une série d’interviews en ligne d’une dizaine de minutes. Exit le texte imprimé ou la vidéo furtive pour les réseaux sociaux, le résultat est sonore sous la forme d’un podcast en partenariat avec une société d’audio digital, Mediameeting, qui a aussi développé pour eux une application vocale pour enceintes connectées.

« J’étais frustré par le faible temps de visionnage de vidéos en ligne contre une durée d’écoute qui peut permettre d’aller en profondeur sur un sujet. C’est également plus pratique pendant le temps de transport, explique Eric Legale, directeur général d’Issy Média, la société d’économie mixte qui chapeaute la communication externe et l’innovation numérique de la commune. Au-delà des questions d’urbanisme à Issy-les-Moulineaux, ce support peut servir d’outil d’apprentissage et intéresser d’autres publics que les habitants. » Après ce premier essai qui a cumulé environ 3 000 écoutes (quand une seule vidéo enregistre en ligne 9 000 vues), une autre série d’émissions est prévue pour accompagner une exposition sur la cartomancie du musée municipal de la Carte à jouer.

L’audioguide supplanté

A l’image de Métamorphoses, d’autres podcasts ont surgi dans le champ de la communication territoriale, parfois de manière assez confidentielle et expérimentale. Avec une personne sur cinq qui écoute un podcast au moins une fois par mois en France, l’audio à la demande a l’avantage de pouvoir être écouté à tout moment sur les smartphones et pendant que les auditeurs vaquent à d’autres occupations, un casque sur les oreilles par exemple.

Quitte, dans le domaine du tourisme, à supplanter l’audioguide téléchargeable. Ainsi, afin d’inciter autrement à découvrir le département, la directrice de Tarn tourisme, Valérie Escande, a approché le vidéaste et globe-trotter Alex Vizeo aux 100 000 abonnés sur YouTube. Durant un podcast d’une quinzaine de minutes, nommé « Le Petit Espanté » (signifiant « émerveillé » pour les locaux), celui-ci part à la rencontre des personnes se trouvant derrière plusieurs lieux qui méritent le détour, comme le vignoble gaillacois ou la cité médiévale de Cordes-sur-Ciel.

Selon Valérie Escande, exploiter ce format s’inscrit dans la promotion d’une « communication émotionnelle » qui complète les photographies et les vidéos déjà réalisées. « Pour ce podcast d’avant-séjour, nous n’avions pas le temps, ni l’expertise, de le réaliser en interne. Nous avons choisi un influenceur pour bénéficier de son réseau ! » raconte-t-elle. Lors du lancement, des chaises et des casques avaient été disposés à l’entrée de l’office d’Albi.

Plus au nord, l’office de tourisme de la communauté urbaine Caen la mer (48 communes, 265 500 hab.) ne propose pas un podcast natif stricto sensu mais une balade sonore d’un nouveau genre pour les visiteurs : sous un parapluie connecté, équipés d’un casque d’écoute, ceux-ci suivent un chemin défini qui déclenche automatiquement, à chaque approche d’une étape géolocalisée du parcours de deux kilomètres, un témoignage ou une ambiance sonore et musicale sur l’histoire des villas du front de mer pendant la Belle Epoque à Lion-sur-Mer ou le D-Day à Ouistreham. « Ce n’est pas un audioguide avec un tas de dates mais un moyen de s’évader grâce à des histoires, des anecdotes et une création sonore », souligne Floriane Gherrak, chargée du patrimoine à l’office de Ouistreham, doté d’une quinzaine de parapluies à louer pour six euros.

Une fidélisation difficile

S’il y a un minimum de scénarisation à anticiper, se faire entendre nécessite bien souvent de moindres frais que la production vidéo. Mais la fidélisation d’une audience est loin d’être gagnée d’avance, même en assurant une présence sur les plateformes les plus utilisées, comme iTunes, Spotify ou Soundcloud. Ainsi, la métropole de Rennes (43 communes, 447 400 hab.), qui propose des interviews et des reportages léchés sur des temps inédits de la ville ou des initiatives publiques pertinentes, a décidé de les diffuser également sur YouTube pour répondre à l’ambition du projet éditorial initial : « Démultiplier les points de contact avec la population qui a plein de manières de consommer aujourd’hui l’actualité », affirme Laurent Riéra, directeur de la communication.

Produit par un journaliste en externe, ce format est privilégié lorsque « le sujet se raconte avec une ambiance sonore ou lorsque le média sonore permet une parole plus libre et fait tomber des barrières », comme lors d’un reportage sur la nuit de la solidarité avec des bénévoles et des sans-abri, se remémore Benjamin Teitgen, chef du service information, l’enregistreur étant moins intrusif qu’une caméra. Au-delà d’une diffusion sur l’application mobile Ici Rennes, chaque reportage est décliné en capsules sonores relayées sur les réseaux sociaux.

Mettre en lumière les actions des habitants et des agents constitue une grande partie de l’attractivité des podcasts pouvant venir à la rescousse d’une communication territoriale qui souffre de la méfiance des citoyens. Or ceux-ci ont pu voir leur place accrue dans la conduite des politiques locales. Et ce sont précisément ces profils qui ont attiré l’attention de Rebecca Armstrong.

Cette ancienne professionnelle du développement local et durable en Normandie a fait financer dix épisodes de son podcast « 2050 » par la métropole Rouen Normandie (71 communes, 490 000 hab.) enV2018, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord local COP21. Parmi les sondés exprimant leurs souhaits et leurs craintes dans la transition à venir figurent un naturaliste, le président du GIEC local et une pneumologue. « Tant que je gardais la main sur le contenu diffusé !, affirme celle qui a été non pas contactée par le service de la communication mais par celui chargé d’animer les ateliers participatifs inclus dans l’accord. Nous avons choisi les dix habitants ensemble car je préférais ne pas avoir d’agent ou d’élu. » Et d’ajouter : « C’était mon premier partenariat. La métropole voulait faire connaître sa démarche en dehors du territoire. »

Un objectif visé également par le podcast associé au programme « 1 000 doctorants pour les territoires », piloté par le média « Territoires audacieux » pour le compte d’Hesam université et le Centre national de la fonction publique territoriale. Pendant quelques minutes, un doctorant et un élu échangent sur un travail en cours, comme la préfiguration d’une maison sport-santé ou la conservation d’archives départementales. « Il faut faire raconter de l’intérieur les exemples qui fonctionnent. Cela s’inscrit dans notre effort de sensibilisation pour faire comprendre à des collectivités et des universités ce qu’un travail de recherche dans la territoriale peut apporter », avance Jordana A. Harriss, la coordinatrice du programme, qui a depuis lancé une plateforme de mise en relation.

Un nombre d’écoute variable

Mais il n’y a pas que les communicants externes qui s’appuient sur les podcasts pour innover : la communication interne fait aussi office de terrain d’expérimentation pour favoriser la compréhension et l’adhésion des agents aux différentes politiques impulsées. Depuis 2012, au-delà de l’intranet, d’une newsletter et d’un mensuel interne, le conseil départemental du Val-d’Oise sort tous les 15 de chaque mois une émission de moins de dix minutes traitant de l’actualité départementale, Fréquence Val-d’Oise. Elle est écoutable grâce à un lien envoyé par mail ou un serveur vocal. « Nous proposons, en outre, une version retranscrite et décomposons le sommaire dans chaque programme. Le nombre d’écoutes est très variable selon les sujets proposés et les poches de métiers », juge Cédric Roué, directeur adjoint de la mission « communication interne et management de l’information ».

Si une refonte du contenu est en cours, celui-ci alterne en général entre quelques brèves d’informations RH et deux sujets plus longuement abordés pouvant susciter des interrogations ou des crispations des agents, tel l’abandon par le gouvernement du projet Europacity, soutenu par le département. Aucun élu ne s’y exprime, seulement des agents des différentes catégories, « y sont privilégiés, idéalement, les chargés de missions et les chefs de projet ». A l’origine, le podcast était vu comme un moyen d’atteindre des populations d’agents mobiles et peu adeptes des mails professionnels tels ceux travaillant pour les routes ou les collèges. Il paraît que certains managers ont même pris l’habitude de le diffuser en début de réunion de service !

« On touche de nouveaux publics à condition de casser les codes habituels » Franck Confino, consultant en communication, animateur de l’Observatoire socialmedia des territoires « Il y a un engouement pour le podcast : il provient autant des universités, des grands médias qui le déclinent que de nouveaux acteurs qui assument une liberté de ton, rappelant le début des radios libres des années 80. Avec l’arrivée des enceintes connectées et le retour des contenus plus longs, le podcast reflète une évolution des usages et des préférences des auditeurs. Pour les collectivités, il faut se saisir de cette opportunité pour toucher de nouveaux publics à condition de casser les codes habituels et de s’approprier un art de raconter des histoires pour parler autrement des politiques publiques. Il ne s’agit pas d’en faire un fourre-tout d’actualités ou de se perdre dans les exigences de technicité de certains services sous peine de perdre l’auditeur, quitte à mettre un soupçon d’impertinence. Se positionner sur les podcasts revient aussi à se montrer à l’écoute des tendances. »

Des contenus accessibles Comme Paris, Toulouse ou Garges-lès-Gonesse, des collectivités ont décidé de « vocaliser » leurs journaux municipaux. Cette mise en voix permet de tenir au courant des actualités de la commune des publics allophones, âgés ou malvoyants.

