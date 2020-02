Une solution afin d’externaliser la fonction de délégué à la protection des données

Numérique

Publié le 12/02/2020 • Par Gabriel Zignani • dans : France, Innovations et Territoires

L’Adico, qui accompagne des collectivités dans la transition numérique, propose un service de DPD mutualisé.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Coût : le tarif dépend de la taille de la collectivité. Il est composé d’une phase initiale (de 270 à 1 215 € pour les communes de 5 000 à 9 999 hab.) et d’une phase d’accompagnement (abonnement de 290 à 1 490 € par an).

Plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur du RGPD, de nombreuses collectivités n’ont toujours pas nommé de DPD. Il s’agit pourtant de l’obligation principale qui en découle pour toute personne publique. Dans l’Oise, selon Emmanuel Vivé, directeur général de l’Adico, « 40 % des communes n’ont pas encore nommé de délégué ».

Conseillée par la Cnil, une solution à moindre coût existe. Il s’agit de l’externalisation de la fonction de DPD. Jérôme Massé, adjoint au directeur des systèmes d’information à l’agglomération de la région de Compiègne (16 communes, 71 300 hab.), raconte le casse-tête qu’a été le choix d’un délégué : « Nous ne savions pas qui nommer. La hiérarchie a même pensé à moi, mais mon profil ne colle pas car il faut des compétences juridiques. L’offre de l’Adico nous a ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier