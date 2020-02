Politiques culturelles

Publié le 05/02/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un arrêté du 2 décembre 2019 précise que les bénéficiaires d’un compte personnel numérique « pass Culture » utilisent ce compte dans un délai, non plus d’un an, mais de deux ans à compter de son activation.

Cet allongement de la durée d’utilisation faisait partie des annonces du ministre de la culture Franck Riester faites aux Biennales du spectacle vivant (BIS) de Nantes le 23 janvier.