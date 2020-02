Dans la ville intelligente, les trottoirs valent de l’or

Urbanisme

Publié le 12/02/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Les trottoirs génèrent des conflits d’usages entre services privés que les collectivités doivent réguler.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Longtemps perçus comme une source de coût, les trottoirs constituent, aujourd’hui, des actifs stratégiques dont les collectivités doivent s’emparer. C’est, en tout cas, la thèse que défend Isabelle Baraud-Serfaty, maîtresse de conférences à Sciences-po Paris et présidente d’Ibicity. « On parle toujours des données pour gouverner les nouveaux opérateurs de la ville. Mais avec le trottoir, les collectivités ont sans doute un levier supplémentaire à leur disposition », indiquait-elle déjà lors d’une conférence organisée en novembre dernier sur le sujet à La Fabrique de la cité, un think tank dédié à la prospective urbaine créé par le groupe Vinci.

Nouvelles modalités urbaines

Si les trottoirs intéressent de près un nombre grandissant d’acteurs privés, c’est qu’ils constituent l’espace physique ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier