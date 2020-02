« Les spécificités du personnel de l’action sociale sont autant d’enjeux RH » – Frédéric Bodo, de l’Unccas

Social

Publié le 13/02/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

« Investissez dans le social », déclare l’Union nationale des centres communaux d’action sociale aux candidats aux municipales. Frédéric Bodo, responsable du pôle « politiques sociales », évoque les enjeux pour les ressources humaines.

Travailler dans un centre communal d’action sociale est-il spécifique ?

Les CCAS et CIAS emploient 123 000 agents, soit 7 % des effectifs de la fonction publique territoriale. Une trentaine de métiers y sont représentés, de la petite enfance (15 000 agents) au grand âge, qui mobilise le gros des effectifs – à elles seules les aides à domicile sont au nombre de 30 000. Les CCAS et CIAS gèrent, rappelons-le, 700 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 700 résidences autonomie, plus de 1 000 services d’aide et accompagnement à domicile. Risques psychosociaux, troubles musculosquelettiques, épuisement professionnel, absentéisme, difficultés de recrutement… mais aussi forte implication des agents.

Alors oui, et cela a été confirmé par une enquête réalisée en 2014 ...