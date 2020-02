Les villes appelées à s’imposer face aux acteurs privés du numérique

Accueil

Publié le 04/02/2020 • Par Olivier Schneid • dans : France

1 et 2. Le projet d'aménagement du quartier de Quayside à Toronto, confié à Sidewalk Labs, filiale de Google, suscite une forte opposition de l'opinion publique canadienne et n'impressionne pas de notre côté de l'Atlantique. D.R.

« Google sera-t-il le prescripteur de la ville de demain ? » C’est le titre, délibérément provocateur, d’un débat que La Fabrique de la Cité a organisé, jeudi 30 janvier 2020, à Paris. La présidente du think tank, une avocate canadienne et le président du régulateur français des télécoms (Arcep) ont confronté leur point de vue sur la manière d’encadrer les acteurs du numérique, à commencer par les Gafam, de plus en plus présents dans les politiques urbaines. A partir de l’exemple de Toronto (Canada), ils ont posé la question des moyens dont dispose la puissance publique pour se protéger des appétits mercantiles d’entreprises privées, des géants du tech, en particulier.

