LOM : la répartition des compétences entre autorités organisatrices

Publié le 04/02/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a revu en profondeur la gouvernance en actant le passage d’une politique des transports orientée vers les grands projets à une politique des mobilités. Cette première analyse consacrée à la LOM fait le point sur la nouvelle répartition des compétences entre autorités organisatrices.

Après plus d’un an de débats parlementaires, et alors que son adoption était attendue plus tôt dans l’année, la loi d’orientation des mobilités, déjà rebaptisée « LOM », a finalement été promulguée le 24 décembre dernier.

Cette promulgation fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019 (1), qui a partiellement censuré la loi. Force est de constater que les dispositions des articles relatifs à la nouvelle répartition des compétences en matière de mobilité entre les autorités organisatrices de mobilité (AOM) ne font pas partie du champ de la censure du Conseil constitutionnel.

En effet, l’article 8 de la LOM, qui traite des compétences confiées aux différentes AOT, ne faisait pas partie des dispositions soumises au contrôle des juges ...