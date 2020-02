Publié le 04/02/2020 • Par Michèle Cataldi • dans : Fiches de révision

La Croatie assure depuis le 1er janvier la présidence du Conseil de l'UE ; les priorités 2020 de l’Union européenne ; le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée ; la réforme de l’organisation judiciaire au 1er janvier 2020 ; les actes racistes, antisémites, antimusulmans et antichrétiens en augmentation en France ; l’OMS déclare que l'épidémie de coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; le changement climatique est ce qui inquiète le plus les jeunes en 2019 ; les chiffres de la population française ; les décrets du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et relatif aux emplois de direction de l'Etat ; le déploiement de la 5G ; les aspirations professionnelles des jeunes de l’OCDE ; ressources des 18-24 ans ; composition de l’Académie française... les thèmes qui ont fait l'actualité en janvier.

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne :

Selon le calendrier annoncé par le Premier ministre anglais suite aux élections législatives, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020 à minuit.

À compter du 1er février, le Parlement européen compte ainsi 705 sièges contre 751 à la date du 31 janvier 2020, avant le retrait du Royaume-Uni de l’UE (soit le nombre maximum autorisé selon les traités de l’UE).

Sur les 73 sièges britanniques, 27 sont redistribués à des États membres tandis que les 46 restants sont mis en réserve pour d’éventuels futurs élargissements.

Avec cette redistribution, aucun État membre ne perdra d’eurodéputé. Certains gagneront entre un à cinq siège(s) pour résoudre une question de sous-représentation suite à des changements démographiques.

La nouvelle distribution prend en compte la nouvelle taille relative de la population des États membres, ainsi qu’un niveau minimum de représentation des citoyens européens pour les plus petits pays de l’UE. Ce principe de proportionnalité dégressive signifie que les petits pays ont moins de députés que les grands, mais également que les députés d’un plus grand pays représentent plus de citoyens que leurs homologues de pays plus petits. La France récupère ainsi 5 sièges.

L’utilisation des TIC dans les entreprises en 2019 :

En 2019, 93 % des entreprises de l’Union européenne de 10 personnes ou plus, ont mis en place au moins une mesure, un dispositif de contrôle ou une procédure en matière de sécurité des technologies de l’information et de la communication afin de garantir l’intégrité, l’authenticité, la disponibilité et la confidentialité des données et des systèmes informatiques.

Une entreprise sur trois (34 %) a déclaré posséder de la documentation sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité numérique. 62 % des entreprises ont informé leur personnel de leurs obligations en matière de sécurité numérique. Une entreprise sur quatre (24 %) était assurée contre les incidents liés à la sécurité numérique.

Une entreprise sur huit (12 %) a connu au moins une fois des problèmes découlant d’incidents liés à la sécurité numérique en 2018.

Presque toutes les grandes entreprises ont mis en place au moins une mesure de sécurité numérique (99 % des entreprises de 250 personnes ou plus), alors que cette part a été légèrement plus faible pour les moyennes entreprises (97 % des entreprises entre 50 et 249 personnes) et les petites entreprises (92 % des entreprises entre 10 et 49 personnes).

En ce qui concerne les entreprises disposant de documentation sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité numérique, les résultats sont plus contrastés avec un résultat de 76 % pour les grandes entreprises, de 54 % pour les moyennes entreprises et de 30 % pour les petites entreprises.

