Les collectivités restent un acteur majeur de l’accueil de la petite enfance

Petite enfance

Publié le 04/02/2020 • Par Michèle Foin • dans : Documents utiles, France

Le rapport annuel de l’Observatoire national de la petite enfance montre l’effort financier important consacré à l’accueil collectif de la petite enfance,

L’édition 2019 du rapport annuel de l’Observatoire national de la petite enfance (ONAPE) vient de sortir et détaille les données de l’année 2018 concernant l’accueil du jeune enfant. Si la France fait toujours office de championne européenne de la fécondité, avec 1,87 enfant par femme en 2018, le nombre de naissance est en baisse de 12 000 par rapport à 2017, pour la quatrième année consécutive, et retombe ainsi à son niveau de 1997. Le responsable ? La diminution depuis les années 1990, du nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans. Le nombre d’enfants de moins de 3 ans diminue donc de 40 000 entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019, pour atteindre 2,2 millions.

10 600 places de moins chez les assistant(e)s maternel(le)s

Cette baisse du nombre de moins de 3 ans impacte donc les modes ...

