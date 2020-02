Regards croisés sur l’attractivité des carrières dans les collectivités

Club RH Orléans

Publié le 05/02/2020

Lors du Club RH de La Gazette, organisé le 23 janvier à Orléans en partenariat avec le Conseil départemental du Loiret, des intervenants ont témoigné de ce qui fait l’attractivité des collectivités, et plus largement d’une organisation de travail.

Davy Masson, directeur de Tourisme Loiret, en est persuadé : « faire confiance, ça fonctionne ! ». En rendant les dix-sept employés de sa structure responsables de la gestion de leur temps de travail, il a obtenu « 20% de productivité en plus » et « quasiment plus aucun arrêt maladie ». Arrivé à la tête de Tourisme Loiret il y a cinq, il en a complètement modifié l’organisation et le management pour en faire une « structure bienveillante envers ses employés ».

Après avoir échoué pendant deux ans à trouver des solutions pour organiser des plannings « qui conviennent à tout le monde », il a finalement choisi de