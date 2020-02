Le gouvernement lève un voile sur le nouvel acte de décentralisation

Décentralisation

Publié le 04/02/2020 • Par Arnaud Garrigues Delphine Gerbeau Gabriel Zignani Hélène Girard Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Dans une circulaire autour de l’avant-projet de loi 3 D, Le Premier ministre souhaite que les collectivités bénéficient de nouvelles compétences, d’un pouvoir règlementaire élargi et d’un véritable droit à l’expérimentation.

Edouard Philippe s’attaque au millefeuille territorial. Dans une circulaire publié le 15 janvier 2020, il s’en prend à « l’enchevêtrement des compétences entre les collectivités territoriales et l’Etat ». Une source d’« illisibilité » qui pose la question de l’« efficacité » de la dépense publique » et de son « contrôle démocratique ». Des arguments connus et reconnus depuis des années. Mais, promis, cette fois, promet Edouard Philippe, le Gouvernement va mettre de l’ordre dans ce maquis. « L’Etat ne doit pas garder ses services intervenant dans les champs décentralisés », martèle l’ancien maire du Havre. Maître-mot de sa circulaire : la souplesse. La législateur national est ainsi invité à favoriser l’instauration de collectivités ad-hoc. Dans le droit fil de l’étude du Conseil d’Etat du ...