Le surplus des cantines scolaires redistribué aux plus précaires

Trophées « Fier(e) de ma commune »

Publié le 14/02/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : Innovations et Territoires, Régions

Avec la Conférence Saint-Vincent-de-Paul et la Banque alimentaire, la ville fait des dons issus de la restauration scolaire aux familles nécessiteuses. Pour cette initiative, elle a été récompensée par le trophée « Fiere(s) de ma commune », dans la catégorie « solidarités ». Organisés par « La Gazette » avec l’Association des maires de France, France Info et en partenariat avec le Courrier des maires, la remise des prix s'est tenue le 19 juillet 2019.

Les trophées « Fiere(s) de ma commune » récompensent les initiatives originales proposée par les villes, qui améliorent le quotidien des habitants et démontrent les capacités d’innovation des maires et de leurs équipes.

[Bourg-de-Péage, Drôme, 10 200 hab.] Bourg-de-Péage était déjà engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire, ayant notamment créé des portions « petite faim » et « grande faim ». « Nous avons cependant constaté qu’il y avait encore beaucoup de gaspillage. Nous avons décidé de trouver le moyen d’en faire un don, et cela de la manière la plus rapide possible, car il s’agit de produits périssables », témoigne la maire, Nathalie Nieson.

Les équipes de la ville prennent d’abord contact avec la Banque alimentaire de la Drôme-Ardèche qui les met en relation avec la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. Cette dernière, qui aide les familles pauvres de la commune, accueille la proposition avec joie. Laurence Duhoux, directrice adjointe du service « enfance, éducation, sport, culture » (lire le témoignage), chargée du projet, se souvient : « Nous avons commencé à réfléchir dès le début 2018 aux denrées qui pouvaient être données et à la façon de nous organiser. »

Glacière et cagettes

Avec ses équipes, elle liste les produits susceptibles d’être donnés : des fruits, des yogourts, du fromage conditionné présentant une date de péremption valide, des barquettes de plats non chauffées. « Nos écoles disposent de selfs qui sont livrés en chaîne froide par la restauration collective de Valence Romans agglo, dont on fait partie », explique Laurence Duhoux. La ville décide