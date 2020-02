Démocratie participative : votre collectivité pratique-t-elle le tirage au sort des citoyens ?

Baromètre des territoriaux

Publié le 10/02/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : votre collectivité pratique-t-elle le tirage au sort des citoyens ?

Comment attirer le plus grand nombre de citoyens aux démarches de concertation, consultation ou coconstruction ? Comment éviter que ces assemblées citoyennes soient préemptées par les personnes sans activité, souvent âgées et membres d’une association ? Par le tirage au sort, répondent les spécialistes de la démocratie participative. Pour preuve, dans le cadre du grand débat, des conférences citoyennes régionales ont réuni 70 à 100 administrés tirés au sort et représentatifs de la diversité sociologique de chaque région. Idem pour l’actuelle convention citoyenne pour le climat à laquelle participent 150 personnes sélectionnées de la même manière. Sauf qu’à la lecture des réponses de nos sondés, seules 15 % des collectivités ont recours à ce procédé pour leurs démarches participatives.

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 23 octobre au 5 novembre 2019 (211 répondants).

