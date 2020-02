L’endettement, nouvel enjeu des élections municipales

Dette

Publié le 04/02/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Les premiers échos de la campagne électorale donnent une place de choix à l’endettement que ce soit dans les petites ou les grandes communes. Au-delà du discours introductif sur la bonne ou mauvaise gestion locale, la dette locale pose débat.

« Grenoble est au bord de la faillite. Elle est devenue la première ville de France de plus de 100 000 habitants en matière d’endettement ». Cette déclaration choc, retranscrite et analysée dans le Parisien, vient d’Alain Carignon pour son retour en lice dans la course aux élections municipales de la capitale de l’Isère. Dans cette période où se croisent les débats budgétaires et le lancement de la campagne, les municipales de 2020 ne feront pas l’impasse sur les finances locales .

Si cette année, l’enjeu de la fiscalité, avec la réforme de la loi de finances, semble réduit, la gestion financière des communes demeure un sujet essentiel de campagne au vu des nombreux articles de presse publiés sur ce sujet : tel candidat de l’opposition jette l’opprobre sur la gestion du maire ...

