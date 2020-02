Pour développer les carrières, la mobilité ne se décrète pas, elle s’organise

Management

Publié le 03/02/2020 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France, Toute l'actu RH

L'association des DRH des grandes collectivités a planché, le 31 janvier, à Rennes sur les « nouvelles mobilités » pour élaborer un nouveau pacte entre les agents et leur employeur, afin de favoriser la mobilité, interne ou externe. Avec un axe fort : passer d'une responsabilité individuelle à une responsabilité collective, et sortir de la stigmatisation des agents « immobiles ».

« La mobilité est une responsabilité collective de l’employeur, et nous avons une fâcheuse tendance à renvoyer cela à une responsabilité individuelle », résume Johan Theuret, président de l’association des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités territoriales (ADRHGCT) -et directeur général adjoint (DGA) des ressources de la ville et de la métropole de Rennes, en ouverture des rencontres organisées à Rennes le vendredi 31 janvier.

Une nouvelle responsabilité sociale de l’organisation

Pour illustrer ce postulat, l’association avait convié Laetitia Pihel, maître de conférence en management des RH, mobilités et parcours professionnels, à l’Institut d’Administration des Entreprises de Nantes. « Aujourd’hui, la mobilité renvoie à une rhétorique de l’individu, acteur de son projet professionnel », explique la chercheuse. Or, les individus sont passés d’une

