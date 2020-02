Pour séduire les talents, les collectivités multiplient les partenariats

Club RH Orléans

Publié le 03/02/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : compte rendu des dernières rencontres du club RH, France, Toute l'actu RH

L’évolution rapide des besoins en compétences et la « guerre des talents » obligent les collectivités à « séduire » les candidats. « Comment rendre sa collectivité attractive ? », c’est la question qui a été posée lors du Club RH de La Gazette organisé à Orléans le 23 janvier en partenariat avec le conseil départemental du Loiret.

Selon une étude menée par « La Gazette » et Emploipublic.fr en juillet 2019 sur la marque employeur, la moitié des personnes interrogées considérait que « les collectivités ne sont pas attentives à l’image qu’elles véhiculent pour attirer des candidats ». Et ce, alors même qu’elles semblent avoir tous les atouts pour répondre aux principales attentes des candidats et des agents en poste, à savoir la diversité et l’intérêt missions, et les opportunités d’évolution.

Dès lors, comment les collectivités peuvent-elles mieux « se vendre » pour attirer les compétences dont elles ont besoin ?

« Il nous faut aller vers les candidats. Ce qui nous amène à nous rapprocher de partenaires avec lesquels nous n’avions pas l’habitude de travailler », indique Cécile Chapdelaine, directrice générale adjointe ressources humaines de la ville de Blois et de la communauté d’agglomération Blois Agglopolys.

En interne, elle travaille désormais avec le