Accessibilité des personnes handicapées : au-delà de la norme, chercher le confort d’usage

Handicap

Publié le 14/02/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Dossiers d'actualité, France

L’accessibilité peut s’améliorer, s’inventer ou se réinventer par l’usage, dans le respect des normes existantes. Des villes le prouvent en s’appuyant sur l’expertise d’usagers en situation de handicap et/ou grâce à des mises en situation réelle.

Venue des tréfonds du classement 2012 de l’accessibilité des villes établi par l’Association des paralysés de France, puisqu’elle était 93e sur les 96 chefs-lieux de département, la ville d’Evreux a effectué une spectaculaire « remontada » jusqu’à décrocher la deuxième marche du podium des Access City Awards 2019 de la Commission européenne (lire ci-dessous).

Le volontarisme du maire (LR) élu en 2014 et de son équipe municipale a été aiguillonné par Francine Maragliano, l’adjointe chargée des personnes en situation de handicap et de l’accessibilité, et présidente de l’Association des familles de traumatisés crâniens cérébrolésés de l’Eure. « C’est surtout notre travail autour des handicaps invisibles qui a été récompensé, précise-t-elle. Savez-vous que 4 % des personnes handicapées se déplacent en fauteuil roulant mais que 80 % sont atteintes de handicaps invisibles, sensoriels, mentaux, cognitifs, psychiques, sans oublier les maladies chroniques invalidantes ! La ville se doit d’être confortable pour tous. »

Un message que la représentante de l’Association des maires de France au Conseil national consultatif des personnes handicapées souhaite faire passer aux élus locaux. Lancé en 2016 par la ville en synergie avec la commission communale d’accessibilité, un « Grenelle du handicap Evreux Normandie » rend lisible le travail engagé, joue un rôle de think tank local et sert de caisse de résonance des besoins et attentes des habitants concernés. Important pour une ville qui veut (aussi) avancer dans cette accessibilité hors normes.

Possible même avec Vauban

Et même quand elles existent, les normes peuvent être (ré)interrogées à l’aune de leur usage, comme l’a montré un colloque organisé par la délégation ministérielle à l’accessibilité, organisé le 28 novembre à La Défense, près de Paris, sur le thème « Les mobilités en mouvement : une opportunité pour une cité inclusive ».

