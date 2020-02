MANAGEMENT

L’intercommunalité comme unique employeur : une organisation d’avenir ?

Publié le 04/02/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

D.R.

Mathieu Chartron, ancien directeur général des services, est directeur et fondateur du cabinet Agora, et conseille désormais les collectivités en matière de mutualisation et d’organisation. Il explique à la Gazette ce que pourrait apporter à un territoire et à ses agents une gestion mutualisée.

