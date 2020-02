Faut-il repenser la démocratie participative ?

Municipales

Publié le 03/02/2020 • Par Clément Le Foll • dans : France

Au cours d’une rencontre-débat sur la concertation à l’échelle locale, l’Assemblée des communautés de France a invité plusieurs spécialistes à échanger sur les limites actuelles de la démocratie participative et les pistes d’amélioration.

« La crise de la représentativité soulevée par les Gilets Jaunes a mis en lumière le manque de visibilité des institutions et la nécessité d’un débat plus près de terrain. » Nicolas Portier, délégué général de l’ADCF est le premier à prendre la parole ce mercredi 29 janvier, lors d’une rencontre axée sur l’apport des citoyens à la prise de décision politique au niveau local.

En plus de l’organisation de ce débat, l’ADCF soutient en marge des élections municipales le Collectif de Recherche sur les Élections Municipales et Intercommunales (CREMI), composé de sociologues, géographes ou juristes qui analysent le scrutin. « Les deux enjeux principaux de ces élections sont l’environnement et la démocratie participative », révèle Rémi ...

