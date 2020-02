Grand Paris Seine & Oise approuve le plus grand PLUi d’Île-de-France

Le 16 janvier dernier, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) a approuvé, après 4 ans de travail « fédérateur », son plan local d’urbanisme intercommunale (PLUi) ; un premier « pas » vers la mise en œuvre du projet de territoire.

Le territoire de GPS&O est désormais « couvert », depuis le 16 janvier dernier, par le plus grand PLUi d’Île-de-France pour fixer les grandes orientations et les règles en matière d’aménagement et d’utilisation des sols (1) sur les 73 communes membres (soient 408 000 habitants sur un périmètre de 500 km2) pour les 10-15 ans à venir.

Pari réussi donc pour GPS&O, née de la fusion (quelque peu « forcée » par l’État) au 1er janvier 2016 des 6 intercommunalités du Nord des Yvelines. Malgré des débuts difficiles, le conseil communautaire issu de la fusion prescrit dès le 14 avril 2016 ...