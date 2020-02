Vidéoprotection

« Les caméras intelligentes ne régleront pas le problème de neutralité »

Publié le 07/02/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

FOTOLIA

Dans l’ouvrage « L’œil sécuritaire. Mythes et réalités de la vidéosurveillance » (La Découverte, 2019), la sociologue Elodie Lemaire remet en cause la toute-puissance de la vidéosurveillance et pointe les dangers du manque de neutralité. Interview.

