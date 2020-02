Nouvelles technologies

La safe city, cible de choix pour les cyberattaques

Publié le 06/02/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

DARPA

Plusieurs mésaventures récentes rappellent que les équipements liés à la safe city sont fragiles et la cible de différents types d’assaillants. Une prise en charge le plus tôt possible des questions de sécurité permet de limiter les risques.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Sécurité publique

Smart city