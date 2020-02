Nouvelles technologies : quand les villes deviennent des laboratoires à ciel ouvert

Surveillance de l'espace public

Publié le 05/02/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Détection des émotions, des sons et des nuisances sonores, reconnaissance olfactive, croisement des données… Les expérimentations technologiques se multiplient dans les collectivités, sous la surveillance de la Cnil.

Vidéosurveillance intelligente : les émotions scrutées dans le tramway niçois

Two-i, une start-up messine, a testé à partir de janvier 2019 un logiciel de reconnaissance des émotions faciales par le biais du système de vidéoprotection du tramway de Nice (340 000 hab.), grâce à une convention de un an signée avec la ville. Le principal objectif présenté alors était de renforcer la sécurité en détectant d’éventuels « mouvements de panique et de stress », selon Two-i, cité par France Bleu, voire de prévenir les forces de l’ordre en cas de problème. Mais pour le cofondateur de l’entreprise, Julien Trombini, le but était plutôt de « fournir un état de satisfaction des usagers de la nouvelle ligne de tram ». Il affirme que les émotions relevées produisaient des flux statistiques agrégés par ...

