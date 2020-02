Finances locales : l’essentiel de la semaine du 27 janvier au 2 février

Agenda

Cette semaine, Bercy a révélé les 50 communes retenues pour accueillir des services publics. Les cinquante villes font de 5 355 à 132 600 habitants, avec une moyenne de 32 271 habitants. Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Nouvelle Aquitaine en accueille le plus. Provence Côte d’Azur (PACA), pourtant très peuplé n’accueillera qu’un seul service après cette première annonce. La liste et les réactions à lire sur le Club.

Municipales 2020, le temps des audits

Avec les élections municipales revient la question de l’opportunité des audits financiers de fin de mandat et surtout de début de mandat, à externaliser ou à faire soi-même. Beaucoup de candidats, notamment ceux issus de l’opposition, y pensent. Les quatre volets de notre dossier sont à lire sur le Club.

Le coefficient correcteur a un intérêt majeur

La réforme fiscale n’a pas fini de faire parler d’elle. Pour Yann Le Meur, président de Ressources Consultants Finances et enseignant en économie à Rennes 1, l’urgence d’une mise au point sur la nature du rôle du coefficient correcteur qui fait l’objet de terribles contresens, s’impose. Cet expert des finances locales contredit l’affirmation largement diffusée comme quoi les petites communes, du fait d’une situation de prélèvement seraient budgétairement pénalisées par la réforme au profit des grandes collectivités recevant en grande majorité un abondement de ressources.

Un avis loin d’être partagé par les intercommunalités et l’AdCF qui bataillent pour transformer ce « coco » à l’échelle nationale par un « coco » à l’échelle des intercos.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : une fiche finances sur les conséquences de la loi de finances 2020 pour les collectivités, une fiche finances sur comment préparer le prochain mandat, un billet sur le retour des égoïsmes, un décryptage du bras de fer entre le Medef et les élus locaux sur la fiscalité économique, un article sur les conséquences du Brexit pour les collectivités, un article sur le Domaine qui pousse les collectivités à valoriser leurs biens mobiliers, etc…

