Changement de paradigme pour le code de la construction

Construction

31/01/2020

Très attendue, l'ordonnance relative à la réécriture des règles de construction a été présentée en conseil des ministres le 29 janvier, et publiée au Journal officiel le 31 janvier. Décryptage.

C’est un énorme chantier qui avance avec la publication au JO du 31 janvier de l’ordonnance relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, ce qui devrait ravir les professionnels de la construction.

L’article 49 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance du 10 août 2018 avait pour objectif de faciliter les projets de construction. Il habilitait le gouvernement à intervenir par voie d’ordonnance dans ce sens. Pour répondre au ras-le-bol des normes des professionnels de construction, il s’agit de changer de logique : fixer des objectifs à atteindre aux professionnels de la construction, plutôt que des normes à respecter.

Un changement par étapes

Une première ordonnance, publiée le 31 octobre 2018, relative au « permis d’expérimenter », permet la mise en œuvre de solutions techniques présentant des résultats équivalents aux règles de construction prévues par le code de la construction de l’habitation (CCH) dans certains domaines.

La seconde ordonnance va plus loin, puisqu’elle généralise le passage d’une logique de moyens à une logique de résultat. Elle procède par ailleurs à l’harmonisation de la rédaction des règles applicables aux différents champs techniques, tout en rendant possible l’utilisation de plein droit des solutions innovantes.

Des résultats plutôt que des moyens

Ainsi, elle prévoit que « tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints ». Quand des résultats minimaux à atteindre sont fixés, le maître d’ouvrage justifie du respect de l’objectif général par la preuve de l’atteinte de ces résultats minimaux, selon les modalités propres au champ technique correspondant.

La mise en œuvre d’une solution technique définie par voie réglementaire le dispense toutefois d’apporter cette preuve. Si les résultats minimaux à atteindre ne sont pas fixés par la réglementation, le maître d’ouvrage justifie du respect de l’objectif général par le recours :

– soit à une « solution de référence » définie par voie réglementaire ;

– soit à une autre solution, qualifiée de « solution d’effet équivalent »

Le recours à une « solution d’effet équivalent » est inspiré du système mis en place pour le permis d’expérimenter. Elle fera l’objet d’une contrôle particulier organisé par l’article L.112-9 du code de la construction et de l’habitation.

L’organisation du code a été intégralement revue : les titres I et II fixent les règles relatives aux principes généraux et à l’encadrement de la conception et de la réalisation des bâtiments, établissent les modalités de respect de la réglementation, le cadre administratif, les attestations et études à réaliser. Les titres III à VII comportent l’ensemble des règles de construction, organisées selon les différents champs techniques liés au bâtiment, et le titre VIII regroupe les règles de contrôles et de sanctions.

L’ordonnance entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021, suite à l’adoption d’un décret d’application.