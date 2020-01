Les collèges et lycées ont besoin de plus d’autonomie

Le rapport annuel 2019 des inspections générales de l’éducation consacré à l’autonomie des établissements scolaires, montre à quel point leur marge de manœuvre est faible. La mission en appelle à un meilleur leadership des établissements et pointe la faible implication des collectivités dans les contrats d’objectifs.

L’autonomie des établissements d’enseignement est dans l’air du temps. L’OCDE considère même que c’est l’un des meilleurs facteurs de réussite scolaire. Les ministres de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur ont donc demandé aux Inspections générales de se pencher sur ce sujet en 2018/2019. C’est l’objet de leur rapport annuel 2019, recentré sur les Etablissements publics locaux d’enseignement (EPLE) du second degré (collèges et lycées). Ce rapport intéressera donc tout particulièrement les collectivités territoriales puisque la création des EPLE est le produit des différentes lois de décentralisation. Se fondant sur l’observation de 110 établissements la mission a cherché à comprendre quels étaient les champs et les marges d’autonomie des EPLE, et la façon dont ils s’en ...