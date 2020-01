Les élus de Régions de France tendent la main au gouvernement

Décentralisation

Publié le 31/01/2020 • Par Pascale Tessier • dans : France

Les régions de France veulent être des partenaires actifs de la décentralisation. Aux côtés du gouvernement et non pas contre. Renaud Muselier appelle de ses vœux la création d’un comité État-Régions inscrit dans la loi pour moderniser ensemble le pays.

Message entendu ! À la main tendue des Régions de France, le gouvernement ne tournera pas le dos. À l’issue des vœux formulés mardi, le président Renaud Muselier (LR, Paca) a eu le sentiment que la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales avait compris son désir de travailler ensemble. Et que Jacqueline Gourault était ouverte sur la co-construction et la responsabilité partagée. Symbole de cette volonté de mettre de l’huile dans les rouages et d’agiter le drapeau blanc, Jacqueline Gourault s’est vu offrir un olivier à replanter ! « Il ne manque plus que la colombe », a ironisé le patron marseillais.

Ode à Gaston Deferre

Pour François Bonneau (PS, Centre Val de Loire) président délégué, la décentralisation est « une opportunité et une ...

