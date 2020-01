Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 25 au 31 janvier sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Combien ça coûte – En marge des Assises européennes de la Transition énergétique [lire aussi notre article], l’Ademe a publié une nouvelle version de son étude sur les « Coûts des énergies renouvelables ». Consultable sur le site de l’agence, celle-ci confirme que ces filières sont de plus en plus compétitives d’un point de vue économique. En considérant les coûts d’installation et de production, le photovoltaïque, l’éolien terrestre ou le bois énergie atteignent des coûts inférieurs à ceux des technologies conventionnelles. Dans le détail, l’éolien terrestre présente des coûts de production oscillant entre 50 et 71 euros/MWh et 45 à 81 euros/MWh pour les centrales au sol photovoltaïques. L’Ademe résume ainsi que, sur la période 2015-2020, les coûts de production de ces filières devraient baisser respectivement de 18 et 40%.

Eau précieuse – Le Carrefour des gestions locales de l’eau, qui s’est tenu cette semaine à Rennes [lire aussi notre article], a été l’occasion de dresser un état des lieux de la qualité des plans d’eau en France. Selon le compte rendu d’Actu Environnement, deux milliards d’euros sont dépensés chaque année au niveau national pour gérer la question de l’eau (dans sa globalité) et la biodiversité. Selon le ministère, « 45% des masses d’eau sont en bon état ». Les politiques locales, notamment à travers les Sage, sont ainsi mises en avant mais les dérèglements liés au changement climatique continuent de faire peser des menaces de détérioration de la qualité. Les gestionnaires appellent également à plus de cohérence dans les politiques publiques [lire aussi notre article].

Trafic – Une étude mondiale réalisée par le système GPS TomTom montre que les conditions de circulation en ville ne cessent d’empirer. Cité par France Bleu, ce rapport établit un classement mondial des agglomérations où la circulation est la plus difficile. Il ressort ainsi que, sans surprise, Paris est la ville française ou le trafic est le plus compliqué. Les automobilistes y passent ainsi 163 heures de temps supplémentaires, avec un taux de congestion de 39%. On retrouve, juste après, Marseille (34%) et Bordeaux (32%). Mais l’étude montre également que, grâce à la mise en place de nouveaux aménagements routiers, Marseille, Montpellier, Saint-Etienne et Avignon ont vu leur situation s’améliorer.

Place au vélo – La campagne des municipales bat son plein, en particulier à Paris. Anne Hidalgo, candidate à sa réélection, joue notamment la carte verte, comme le montre cette mesure envisagée, citée par Daily Geek Show : la maire PS veut supprimer 60 000 places de parking dans la capitale pour créer des pistes cyclables. Pour développer cette ambition, elle s’appuie sur le projet Vélopolitain, portée par des associations parisiennes. L’objectif est, à terme, de rendre la capitale 100% cyclable à travers un réseau dans lequel les ponts et les portes de Paris seraient équipés de pistes protégées. En complément de ce projet, Anne Hidalgo prévoit également de créer un service de location de vélos longue et moyenne durée.

Déchets à ciel ouvert – Comme le révèle La Marseillaise, pour faire face à la grève des éboueurs dans la cité phocéenne, la métropole a fait procéder à la collecte des déchets pour les entreposer à même le sol, sur un terrain en bordure d’autoroute. Pour le moment, on ignore qui a collecté ces déchets (recours au privé ? heures supplémentaires de certains agents ?). A quelques semaines des municipales, cette initiative a été menée pour des soucis d’image mais elle serait contraire à la réglementation, en particulier au plan départemental de gestion des déchets.

Consigne – Alors que la loi pour une économie circulaire vient d’être votée, les habitants de Mulhouse se distinguent en pratiquant la consigne des bouteilles en plastique. Portée par une petite entreprise, l’initiative privée – citée par Le Monde – a pour but de dynamiser le commerce du centre-ville par le biais de points relais qui collectent ces déchets. En 18 mois, 20 tonnes de bouteilles plastiques ont été collectées.

Et aussi…

Dans un communiqué, le Sedif (Syndicat des eaux d’Ile-de-France) rappelle que le prix de l’eau a baissé au 1er janvier et comment une telle baisse a été obtenue ;

Les marais salants de Guérande sont exposés aux pesticides, au plomb et aux déchets médicaux [France Info].