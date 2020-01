Le pompier qui avait insulté le président Macron risque deux mois de suspension

Sécurité civile

Publié le 31/01/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Le conseil de discipline, qui a eu lieu lundi 13 janvier, préconise quatre mois d’exclusion temporaire de fonction dont deux mois avec sursis à l’encontre du sapeur-pompier qui avait insulté Emmanuel Macron lors de la manifestation du 15 octobre à Paris.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le 15 octobre 2019, lors de la manifestation de sapeurs-pompiers qui a eu lieu à Paris, le caporal Nicolas B., de la caserne de Corbeil-Essonnes (Essonne), avait été filmé alors qu’il insultait le président de la République, Emmanuel Macron. La vidéo, devenue virale, avait été vue par plus d’un million de personnes. Trois mois plus tard, la sanction qu’il redoutait se dessine.

Le 13 janvier, le conseil de discipline du tribunal administratif de Versailles a ainsi recommandé une suspension de deux mois ferme assortie de deux mois avec sursis. Cet avis consultatif a été transmis au président du Sdis, Dominique Echaroux, qui doit maintenant prendre sa décision. « Cet avis n’est cependant que consultatif. Le président du Sdis peut décider de le suivre mais rien ne l’y oblige », précise toutefois le Sdis 91, qui espère rapidement « clore cet évènement malheureux et préjudiciable pour tous ».

Pour l’heure, la décision du tribunal administratif ravive le débat chez les sapeurs-pompiers. « Elle est l’aboutissement d’une discussion où les représentants des personnels de l’établissement se sont exprimés », rappelle Alain Laratta, du syndicat des cadres Avenir Secours CFE-CGC, pour qui « le rendu est juste et mesuré et va mettre fin à cette affaire ».

Deux mois d’exclusion sans salaire

A l’inverse, Jean-Christophe Cantot, secrétaire adjoint de la CGT Sdis 91, estime que cette sanction, si elle était celle confirmée par le Sdis 91, est « injuste et disproportionnée » : « Ce pompier doit être sanctionné mais une suspension de quinze jours aurait été plus logique. Le tribunal administratif n’a pas tenu compte du contexte dans lequel il a prononcé ces insultes. Nous le regrettons. »

Dans cette vidéo, diffusée le jour de la manifestation, Nicolas B. expliquait qu’ « un policier lui a tiré dessus ». Il a en effet reçu un tir de lanceur de balle de défense dans la cuisse. « C’est un CRS, et moi je suis pompier », s’indignait ce jeune père de famille de 28 ans en montrant une plaie rouge sous son pantalon troué.

Furieux, le pompier ne cachait pas sa colère et concluait ses propos par une injure : « Macron, va te faire en… » Dès le 22 octobre, une première sanction était tombée : Nicolas B. avait fait l’objet d’un arrêté de suspension conservatoire. Le Sdis avait fermement « condamné ces faits et débordements contraires à l’image du service public et aux valeurs des sapeurs-pompiers ». Nicolas B., qui n’avait jusque-là jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, risque aujourd’hui deux mois d’exclusion, sans salaire.