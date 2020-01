Juridictions administratives : le nombre de chambres en 2020

Justice

Publié le 31/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres ;

Bastia : une chambre ;

Besançon : deux chambres ;

Bordeaux : cinq chambres ;

Caen : trois chambres ;

Cergy-Pontoise : onze chambres ;

Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

Clermont-Ferrand : deux chambres ;

Dijon : trois chambres ;

Grenoble : sept chambres ;

Lille : huit chambres ;

Limoges : deux chambres ;

Lyon : neuf chambres ;

Marseille : huit chambres ;

Melun : dix chambres ;

Montpellier : six chambres ;

Montreuil : onze chambres ;

Nancy : trois chambres ;

Nantes : dix chambres ;

Nice : cinq chambres ;

Nîmes : quatre chambres ;

Orléans : quatre chambres ;

Pau : trois chambres ;

Poitiers : trois chambres ;

Rennes : cinq chambres ;

Rouen : quatre chambres ;

Strasbourg : sept chambres ;

Toulon : quatre chambres ;

Toulouse : six chambres ;

Versailles : neuf chambres ;

Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;

Guyane : une chambre ;

Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;

Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre ;

Polynésie française : une chambre ;

Réunion et Mayotte : deux chambres.

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d’appel est fixé comme suit :

Bordeaux : sept chambres ;

Douai : quatre chambres ;

Lyon : sept chambres :

Marseille : neuf chambres ;

Nancy : quatre chambres

Nantes : six chambres ;

Paris : huit chambres ;

Versailles : sept chambres.

L’arrêté du 21 janvier 2019 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est abrogé.