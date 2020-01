Trésor public : l’Etat privilégie les petites villes

Finances publiques

Publié le 30/01/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les 50 communes retenues par Bercy pour accueillir des services publics devront patienter pour connaître les modalités. D’autres localités pourraient être retenues dans un second temps, mais sans nouvelle candidature.

408 au départ et 50 à l’arrivée ! Le voile vient d’être levé par Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, et son secrétaire d’État et Olivier Dussopt, sur les premières communes qui accueilleront des services de finances publiques actuellement localisés dans les grandes métropoles.

« C’est beaucoup de satisfaction, car cela montre notre capacité en terme d’espace de travail et d’attractivité de notre commune », s’enthousiasme Michel Leroux (DVG), maire de Pont-Audemer (Eure, 10500 hab.). Les élus normand ont mis en avant « le maillage important d’établissements scolaires, la qualité de l’offre culturelle, la dimension patrimoniale et les 40 associations sportives. », et le maire est certain que les récompenses de fleurissement et de ville numérique ont pesé au moment ...