Les arrêtés anti-pesticides, carburant du dénigrement des agriculteurs ?

Ruralité

Publié le 29/01/2020 • Par David Picot • dans : France

Les arrêtés anti-pesticides participeraient à la stigmatisation des activités agricoles et d’élevage, appelé agribashing. Alors que des observatoires de ce phénomène sont créés dans les départements, des tensions sont palpables avec les élus. C’est le cas en Loire-Atlantique.

Créés à l’initiative du ministère de l’agriculture, les observatoires de l’agribashing sont progressivement installés dans les départements français. Le plus souvent en grande pompe comme ce fut le cas le 10 janvier dernier à Nantes, sous la houlette du préfet de la Loire-Atlantique Claude d’Harcourt. Et ce, en présence des procureurs de Nantes et de Saint-Nazaire, des représentants de la direction départementale des territoires et de la mer, de la direction départementale de la protection des populations, des forces de l’ordre (gendarmerie et police) et bien sûr des représentants du monde agricole.

De quoi s’agit-il ? Selon la préfecture, de la « stigmatisation des activités agricoles, d’élevage et de vente de produits issus de ce secteur ». Laquelle « peut conduire à des actes ...

