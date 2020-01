Ce que Christophe Castaner a promis aux sapeurs-pompiers

Sécurité civile

Publié le 29/01/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Lors de sa rencontre avec l’intersyndicale des sapeurs-pompiers, en grève depuis le mois de juin, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a multiplié les engagements : revalorisation de la prime de feu à 25%, création d’un observatoire nationale des violences spécifique aux sapeurs-pompiers, prise en compte du risque de toxicité des fumées d’incendie…

Sept mois de mobilisation plus tard, le ministre de l’Intérieur a finalement lâché du lest. Mardi 28 janvier, alors que des milliers de professionnels défilaient dans les rues de Paris, Christophe Castaner s’est engagé devant l’Intersyndicale de sapeurs-pompiers (CGT, FASPP-PATS, FO-SIS, CFDT-SDIS, UNSA-SDIS, SPASDIS-CFTC, Avenir secours, CGE-CGC), en grève depuis le mois de juin 209, à prendre en compte une partie de leurs revendications, notamment concernant les conditions d’exercice de leurs missions, les évolutions du métier et la reconnaissance de l’engagement des agents.

Dans un communiqué publié quelques heures plus tard, accompagné d’un courrier du ministre, les syndicats ont ainsi annoncé qu’ils suspendaient le ...

