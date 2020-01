Brexit : le numéro de charme des collectivités françaises pour attirer les entreprises

Attractivité

Depuis le vote de référendum sur le Brexit qui a finalement lieu ce vendredi 31 janvier, les collectivités locales boostent leurs actions d’attractivité économique pour récupérer les investissements d’entreprises qui réfléchissent désormais à deux fois avant de s’implanter au Royaume Uni.

Le Brexit chamboule le marché unique européen. Et pour certaines entreprises, ne plus avoir d’implantation dans l’Union européenne est un problème. Au-delà des entreprises déjà présentes au Royaume-Uni, la question se pose aussi pour tous les investisseurs qui s’intéressent à l’Europe. Dans son Baromètre 2020 de l’attractivité industrielle de la France, le cabinet EY (anciennement Ernst&Young) enregistre en 2018 une chute de 35% des investissement industriels étrangers dirigés vers le Royaume-Uni, alors que ceux dédiés à la France augmentent de 5%. « C’est une preuve tangible que le Brexit bouge les lignes », selon Marc Lhermitte, associé EY ayant participé au baromètre.

Les collectivités territoriales françaises ont bien identifié cette manne économique et mobilisent leurs agences de développement pour attirer ces investisseurs. Paris, en première ligne, a pris des mesures dès le référendum sur le Brexit avec la création, à l’automne 2016, d’un guichet unique d’accueil des investisseurs étrangers.

« Il y a eu une première vague de reports d’investissements de 2017 à 2019 qui était une réaction d’urgence des banques et instituts financiers », analyse Marc Lhermitte. Obligées de rester dans l’Union européenne pour conserver leur passeport européen et poursuivre leurs activités, la plupart des banques ont déplacé leurs sièges ailleurs en Europe. L’Autorité bancaire européenne et ses 180 employés, arrivés à Paris en juin dernier, en font partie. Dublin, Luxembourg ou encore Amsterdam ont bénéficié de ces décisions.

10 000 emplois potentiels en IDF, 750 dans les Hauts-de-France

Le plan de bataille de l’Ile-de-France a commencé par 4000 prises de contact en 2016. Le message passé : « Nous souhaitons être terre d’accueil des entreprises qui vont être touchées » par le Brexit, selon Lionel Grotto, le directeur général de Choose Paris Region. Depuis le vote des Britanniques, ce guichet unique, devenu agence d’attractivité de la région, a identifié 280 projets d’investissement, représentant 10 000 emplois, en lien avec le Brexit. « Parmi eux, la décision a été prise en faveur de l’Ile-de-France pour 136 projets, soit 5 500 emplois », se réjouit-il.

