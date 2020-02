Vers des bâtiments responsables et respectueux de la santé

Le groupe "Réflexion et bâtiment responsable 2020-2050" du Plan bâtiment durable a publié une note thématique intitulée "Bâtiment responsable et santé", destinée à rendre prioritaire la santé lors de la conception des bâtiments.

Par Jean-Paul Stephant, ingénieur principal ER

Pendant de nombreuses décennies, le curseur ne variait qu’entre fonctionnalité, économie et qualité architecturale des constructions. Cela pourrait-il changer ? Une note thématique « Bâtiment responsable et santé », portée par le groupe « Réflexion et bâtiment responsable 2020-2050 » du Plan bâtiment durable et publiée en octobre 2019, précise les recommandations à prendre en compte pour intégrer au mieux la santé dans un projet de construction. Il faut commencer par prendre en compte une nouvelle définition de la santé. Elle n’est pas une ...