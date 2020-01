Travail social : mode d’emploi pour renforcer les interventions collectives

Social

Publié le 29/01/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Documents utiles, France

Les élus et les cadres de l’action territoriale trouveront dans cet ouvrage co-écrit par Cyprien Avenel et Cristelle Martin des clés pour décider et mener des interventions collectives au service du développement social.

Le Haut conseil de travail social (HCTS) publie un Guide d’appui aux interventions collectives du travail social en faveur du développement social. Coordonné par Cyprien Avenel, sociologue à la mission d’analyse stratégique et prospective de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), et Cristelle Martin, présidente de l’Association nationale des cadres de l’action sociale des départements (ANCASD), l’ouvrage ambitionne de s’adresser non pas seulement aux professionnels de terrain et à l’État, mais aussi aux élus et aux dirigeants des collectivités.

Ressources et méthodes

La visée est pédagogique, d’une part pour situer le développement social dans la diversité de ses courants, approches et méthodes, d’autre part pour proposer les contours d’un socle commun. Articulé autour d’une introduction, de 26 fiches, d’une conclusion et d’une annexe 3, riche de douze illustrations inspirantes qui renvoient aux fiches précédentes, l’ouvrage est une ressource. Il constitue aussi une base de référence commune des pratiques professionnelles en recensant quelques méthodes possibles (développement du pouvoir d’agir, co-formations, conférences familiales, théâtre forum, recherche-action partenariale et collaborative, etc.).

Action publique rénovée

Le guide propose à l’élu et au dirigeant territorial une définition du développement social, la description de sa finalité et de son enjeu pour le travail social et les personnes accueillies et accompagnées, ainsi qu’un point sur son évaluation. Pour s’approprier davantage les démarches de développement social, il sera loisible au lecteur de s’attarder, à la carte, sur certaines fiches. La première, par exemple, parce qu’elle décrit la « nouvelle conception de la politique et de l’action publique » résultant du développement social, et la cinquième, pour son éclairage sur le sens du portage politique nécessaire à la démarche et sur le rôle de « facilitateur » à jouer par les élus.

Participation et transversalité

Le lecteur apprendra que le développement social ne se limite pas au seul échelon local et ne concerne pas uniquement le travail social. L’ensemble des politiques publiques de droit commun (urbanisme, économie, santé, culture, sport, éducation…) et du travail social est impliqué. Les fiches 3 et 4 traitent de la gouvernance des politiques sociales locales et de la coopération institutionnelle. Sont abordées les questions de décloisonnement des interventions et l’organisation de la coopération au sein des collectivités territoriales entre élus, entre services techniques et entre élus et services, ainsi que la participation citoyenne, avec, en ligne de mire, une approche globale des inégalités et des besoins sociaux.

Conditions managériales

Enfin, d’autres fiches intéresseront celles et ceux qui auront envie d’appliquer le développement social au sein de leur collectivité. Dans la septième, les directeurs de pôle et de services trouveront la description des conditions managériales d’accompagnement et de formation des personnels aux compétences nécessaires pour mettre en convergence, mutualiser, articuler et compléter les différentes échelles de l’organisation.